Zastavujeme kromě nákladních každé auto, řekli policisté, kteří v pondělí dohlíželi mezi Pavlíkovem a Bělou nad Radbuzou na plnění nového vládního opatření o uzavřených okresech.

Policejní kontrola ve Vidicích. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Jak domažličtí policisté dodali, lidé pendlující mezi tachovským a domažlickým okresem byli v naprosté většině ukáznění, potřebné dokumenty umožňující cestování mezi oběma okresy měli vesměs v pořádku. Totéž potvrdili jejich kolegové na stanovišti ve Vidicích, kteří kontrolovali vozidla jedoucí po silnici mezi Horšovským Týnem a Borem. "Ale je pravda, že ráno jsme museli poslat zpátky několik lidí, kteří si chtěli jet do Bělé nakoupit," řekli policisté u Pavlíkova. "A byli to senioři, tedy lidé z té nejohroženější generace. Jen tak na nákup do sousedního okresu ale prostě nemohou."