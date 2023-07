Vedra posledních dní spíše táhnou lidi k vodě, ale ne každý tuto šanci má. Ochlazení a zpříjemnění dne ve výhni města pak hledá alespoň v podobě kornoutku chlazené zmrzliny. Pokud dostanete chuť na mražený pamlsek při návštěvě Boru, máte na náměstí možnost vybrat si ze dvou krámků. Kopečkovou zmrzlinu tam však nečekejte, oba prodejci nabízí pouze točenou.

V centru Boru se můžete zchladit pouze točenou zmrzlinou. | Video: Deník/Monika Šavlová

Ač by v trafice člověk čekal spíše cigarety a noviny, nedaleko kina se nacházející Trafika U kina nabízí podstatně pestřejší sortiment včetně opočenské zmrzliny a opočenských ledových tříští. A lidé lačnící po chlazené dobrotě dle slov majitelky krámku Jany Habalové vyžadují především vanilkovou. „Nabídka je pravidelně ze dvou druhů, přičemž jedna je podle přání zákazníků pokaždé právě vanilková,“ říká Habalová. Druhou příchuť obměňuje tak, že si na své přijdou i milovníci ovocných sorbetů. Seznam alergenů má prodejkyně vyvěšený u pultu, takže každý zákazník si může ověřit, co která příchuť obsahuje. Objednat si můžete porci od mini po maxi. Téměř každodenní návštěvnicí trafiky za účelem zakoupení zmrzliny je v letních měsících paní Veronika z Borovan. „Doma jsem zmrzlinu nikdy nedělala, ani nezkoušela, ale děti ji milují. Vozím sem dcerku do školy a nyní na příměstský tábor, takže se zde pokaždé zastavíme,“ uvedla. „Dá se říct, že synek je zde stálý zákazník,“ usmála se a s láskou pohlédla na svého malého Šimonka Koláře, který spokojeně mlsal svoji dávku vanilkové. Že se ve městě nedá koupit kopečková rodině vůbec nevadí, točená je prý stejně lepší.

Kousek od kostela sv. Mikuláše, nalevo od Hospody u Voráčků láká k prodejnímu okénku na oblíbenou chlazenou dobrotou na chodníku stojící velký reklamní plastový kornout se zmrzlinou. Prodejkyni ji dodává český výrobce TOJE. V každodenní nabídce jsou smetanové a ovocné zmrzliny. Že by lidé nejvíce vyžadovali vanilkovou obsluha nepotvrzuje, chutě prý mají lidé různé. Stejně jako v trafice, i tam zákazníci nevyžadují vysloveně bezlepkové kornoutky, pokud má někdo alergii na lepek, dostane porci do plastového kelímku. Porce nabízejí tři, malou za 25 korun, velkou za 35 korun a maxi za padesát.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová