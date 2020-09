Vysoký nárůst nakažených koronavirem pravděpodobně od čtvrtka uzavře i vysoké školy v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni a plzeňská Lékařská fakulta Univerzity Karlovy tak přejdou na distanční výuku. V pondělí o tom informovalo vedení Krajského úřadu v Plzni a Krajská hygienická stanice (KHS) Plzeňského kraje.

Podle ředitele KHS Přemysla Tomašuka by měla distanční výuka trvat do konce října. „Je to návrh kraje a hygieny, čekáme na schválení ministerstva. Zatím jsme distanční studium navrhli do 31. října, poté uvidíme, jak se bude situace vyvíjet,“ řekl Deníku Tomašuk.

Infikovaných osob v Plzeňském kraji skokově přibývá, a tak se včera dva okresy na tzv. semaforu ministerstva zdravotnictví, který na mapě republiky zobrazuje riziko nákazy onemocněním covid-19, zbarvily do oranžova. Oranžová značí počínající komunitní přenos infekce.

„Jde o Plzeň město a Plzeň- jih, kde budou zavedená nová opatření. Budou to například roušky na hromadných venkovních akcích nad sto osob,“ uvedl Tomašuk s tím, že nová ohniska nákazy v současné době nepřibývají. „Ohniska, jakým byla kupříkladu Nová Ves u Dobřan, vyhasínají. Nicméně nových případů je mnoho a jsou rozptýlené po celém kraji,“ dodal ředitel.

Náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová včera sdělila, že virus v kraji napadá stále více lidí nad 65 let. „Naštěstí mají pouze mírné příznaky. V sociálních zařízeních zatím žádná mimořádná opatření kraj zavádět nebude, ponecháme je na uvážení jejich ředitelů,“ informovala.

ODBĚRY V ROKYCANECH

S nárůstem počtu nakažených roste také zájem o testování. Vedení krajských nemocnic tak od pátku 18. září po pěti měsících znovu zprovoznilo odběrové místo v Rokycanské nemocnici, které by mělo pomoci s odběry Klatovské nemocnici. „Po dohodě s hygieniky i vedením kraje tedy posilujeme odběrové kapacity ve dvou stěžejních lokalitách kraje, tedy na Klatovsku, kam spádově dojíždějí i lidé z Domažlicka, a také v Rokycanech,“ uvedl šéf Nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos.

Odběrové místo v Klatovech bude nově otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin. V Rokycanech pak ve stejné dny od 8 do 12 hodin. Odběrová místa budou schopna vyšetřit až 800 lidí za týden, dříve týdně v Klatovech odebrali na 200 vzorků.

„Pokud by kapacita nestačila, jsme připraveni odběrové časy v obou nemocnicích rozšířit, popřípadě dokážeme v řádech dvou tří dnů otevřít odběrová místa v Domažlické nebo i Stodské nemocnici,“ doplnil Kýhos.