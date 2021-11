Kostel, který měl původně stát u Gery, postaví církev zřejmě na Vinicí

Nad Lochotínským parkem v blízkosti pavilonku bývalých lázní v Plzni na Vinicích by mohl stát nový kostel. O parcele, na které by měla církevní stavba vyrůst, momentálně jedná vedení Plzně s plzeňským biskupstvím. Pokud by se projekt dotáhl do konce, Plzeňané by se nového kostela dočkali po více než sto letech.

Do svatostánku se vejde na dvě stovky lidí. | Foto: Vizualizace: Ateliér Soukup Opl Švehla

Parcelu v parku by mělo město vyměnit s biskupstvím za pozemek na Chlumu na severovýchodním okraji Plzně. „Vše je nyní v procesu jednání s městem a podaří-li se to pozitivně vyřešit, zahájí se přípravy stavby,“ uvedl františkán Šebestián Smrčina z Římskokatolické farnosti Plzeň – Severní předměstí. Smrčina se domnívá, že o projektu by mělo být jasno maximálně do jednoho roku. Podívejte se: Nový Lidl na Borech otevře už za týden Právě františkáni stavbu v minulých letech iniciovali. Původně se však počítalo s tím, že svatostánek bude postavený v Bolevci v Komenského ulici poblíž nákupního centra Gera. To však část tamních obyvatel odmítala peticí. Petenti tehdy upozorňovali na to, že by stavbou ztratili poslední zbytky zeleně. „Stromy nám dělají velkou službu, v létě poskytují stín, snižují prašnost a také redukují hluk z blízké čtyřproudé silnice,“ vysvětlila tehdy organizátorka petice Dagmar Ryšavá, která nasbírala přes 1500 podpisů. Kde je na Plzeňsku nejméně a nejvíce očkovaných? Proklikejte si naši mapu Naproti tomu vedení prvního městského obvodu se vyjádřilo pro stavbu. Strany se však nakonec dohodly, že bude vhodné vybrat pro kostel jiné místo. S parcelou u Lochotínského parku jsou františkáni spokojení. „Je to rozhodně dobré místo, už i tím, že tam pětadvacet let užíváme pavilonek. Tohle je jen o pár metrů dál,“ pochvaloval si Smrčina. Do svatostánku se vejde na dvě stovky lidí.Zdroj: Vizualizace: Ateliér Soukup Opl ŠvehlaProjekt kostela vypracoval ateliér známého plzeňského architekta Jana Soukupa. V původním plánu bylo, že kostel zaujme plochu přes pět set metrů čtverečních. Jeho půdorys byl navržený ve tvaru elipsy a měl by pojmout až 200 lidí. Obvyklé prostory pro bohoslužby doplní klubovna. V těsné blízkosti se pak bude nacházet zvonice. Kostel pokryje zelená střecha. Architekt Soukup však Deníku řekl, že kvůli změně lokality pracuje na předělání projektu. „Kostel jako takový ponecháme, ale prostor budeme muset ještě doplnit. Nyní je to předmětem jedná-ní a nemohu sdělit podrobnosti,“ informoval architekt.

