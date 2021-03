Přirozenou dominantou Záchlumí je kostel Narození Panny Marie. Objekt není v dobrém stavu, potřeboval by rozsáhlé opravy. Kostel se využívá sporadicky.

Kostel v Záchlumí potřebuje rozsáhlou opravu. | Foto: Deník/Jiří Kohout a Facebook Kostel Záchlumí

„Veliké plus je, že má kostel zrekonstruovanou střechu nad hlavní lodí, takže do něj nezatéká,“ informovala starostka obce Šárka Trávníčková. „Jinak v něm ale není uděláno nic. Nemá opravená okna, chybí mu i vrchol věže, který už je řadu let jen provizorně zastřešen,“ dodala.