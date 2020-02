V současné době je požádáno o dotaci u Státního fondu životního prostředí. „Prozatím máme provizorní místo na shromažďování tříděného a nadměrného odpadu, tím je bývalá stodola s nádvořím. Chceme tento areál modernizovat a přebudovat jej na regulérní sběrný dvůr,“ potvrdil Deníku starosta Kostelce František Trhlík.

Obci by vybudováním nového areálu odpadla jedna povinnost a starost zároveň – pravidelné svozy odpadu. „Nový sběrný dvůr by byl k dispozici občanům s pravidelnou otevírací dobou a mohli by do něj svůj nadměrný a nebezpečný odpad přivážet sami,“ uvedl starosta s tím, že obec Kostelec už se dohodla se Skapcemi a Zhoří, že by mohli dvůr využívat i obyvatelé těchto obcí.

Kromě místa pro shromažďování tříděného, nebezpečného a nadměrného odpadu by nový areál nabízel také zázemí pro pracovníky obce. Předpokládané náklady jsou kolem tří milionů korun a pokud se podaří získat dotaci, mělo by se začít stavět letos na podzim.