Nový sběrný dvůr se v současné době buduje v Kostelci. Stavba začala v květnu a momentálně zedníci budují zázemí pro personál.

Sběrný dvůr vznikne rekonstrukcí dvora a stodoly v centru obce. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Sběrný dvůr vznikne ve dvoře v centru obce, který již podobnému účelu slouží a je zároveň místem pro garážování a uskladnění techniky pro údržbu obce. "Je to ale provizorní prostor se stodolou, kam umisťujeme odpad z mobilních svozů. Dosud to ale bylo takové neorganizované, proto potřebujeme nové zázemí, které by mohli obyvatelé obce a jeho místních částí užívat po celý rok," řekl Deníku starosta Kostelce František Trhlík.