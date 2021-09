Parkování bylo v této lokalitě nedostatečné a stejně tak samotný povrch komunikace byl dlouhodobě poškozený a nevyhovující platným normám v oblasti bezpečnosti dopravy.

Proto se vedení města rozhodlo přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci, jejímž výsledkem je 34 nových parkovacích míst. Jedná se o kolmá stání, čímž se počet možných zaparkovaných aut zvýšil o téměř dvojnásobek oproti původnímu stavu.

Zhotovitel zkrátil termín dokončení stavby o dva měsíce. Náklady na celou akci činily přibližně šest milionů korun bez DPH, město je hradilo ze svého rozpočtu.

„Mrzí nás komplikace, kterým obyvatelé ulice po dobu rekonstrukce museli čelit. Nicméně jinak se to prostě udělat nedalo. Věřím, že i když občas slyším různé připomínky, budou nakonec všichni spokojeni a celou akci dříve či později ocení,“ zhodnotila výsledek rekonstrukce starostka města Hana Floriánová.

Obyvatelé jsou ale spokojeni. „Mně se to tak, jak je to udělané, velmi líbí. Kritizovat je snadné, to umí každý. A zavděčit se všem opravdu nejde. Dle mého je tohle dobře vymyšlené a pěkně udělané,“ pochválil hotovou rekonstrukci Petr Kadlec, který v ulici žije.

„A dokonce máme i před bytovkami nové lavičky a stoly, takže se tam bude dát pěkně posedět,“ přidala se k chvále Kateřina Jozová.