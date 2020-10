V kostele už není, jak Deníku sdělil za plánskou farnost Jan Jedlička, bezpečno. „Na celý kostel by v současné době bylo potřeba asi šest a půl milionu korun,“ uvedl s tím, že opravu potřebuje především střecha. „Částku by z velké části mohl pokrýt dotační titul Záchrana architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR, kam se již několikrát o podporu žádalo, ale zatím bezúspěšně.“

Prozatím se podařilo sehnat peníze alespoň na základní záchranné práce. „Můžeme za ně opravit nejvíce poškozené místo, což je severní strana střechy,“ informoval dále Jedlička.

Celkové náklady budou 425 tisíc korun. „Pro tyto záchranářské práce už máme vyřízeny všechny potřebné formality. Plzeňský kraj přislíbil dotaci 300 tisíc korun, městys Chodová Planá 50 tisíc, zbylých 75 tisíc musíme získat svépomocí.“

Kostel sv. archanděla Michaela je je raně barokní stavbou ze 17. století. V nedávných letech se na jeho záchranu uskutečnilo pod záštitou plánské farnosti několik dobročinných akcí. Na prvním koncertu v roce 2014 se vybralo přes tři tisíce korun. „Z různých dalších koncertů a od dárců máme momentálně k dispozici přes 57 tisíc korun. Nemalá část však stále chybí, a to i do případných budoucích oprav,“ uzavřel zástupce farnosti s tím, že přispět na opravu kostela může i veřejnost, a to na účet plánské farnosti, který je: 1500920/8030 (do poznámky připište Michalovy Hory).