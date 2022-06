Na začátku týdne se vypravila třída autobusem do stříbrského kina na animovanou pohádku Mimi a Líza. Pro mnohé byla obrovským zážitkem samotná cesta autobusem, ač se to zdá neuvěřitelné, několik dětí jelo tímto dopravním prostředkem poprvé v životě. A pro mnohé byla první v životě také návštěva kina. Zážitků tak bylo na jeden den tolik, že děti nezavřely pusu ani při odpoledním odpočinku, což jim chápající paní učitelky výjimečně prominuly.

Druhou akcí v nabitém týdnu byla návštěva Regionálního muzea Kladrubska, kde v sále sehrálo divadlo Letadlo pohádku Léto, a protože se představení konalo přesně na Den dětí, malí diváci dostali nanuky, na kterých si opravdu pochutnali. O čtvrtečním dopoledni se vydala třída do kladrubského kláštera, kde je zdejší pracovnice Silvie Strachotová provedla a svým jedinečným způsobem vyprávění seznámila mrňata se životem mnichů. Setkání se samotným mnichem jim pomohlo dokreslit jejich dětskou představivost a dotazy na milou průvodkyni nebraly konce.

A protože ve středu nebyl na vlastní oslavu Dne dětí čas, rozhodla se Koťata, že pátek je ideálním dnem na pořádný dětský mejdan. Z kelímků a balonků si vyrobila tzv. střílečku, s níž pak svedla souboj o to, kdo dostřelí nejdále a nejvýše. Zábavné klání rozšířili malí sportovci o závodění ve skoku v pytlích, štafetový běh, přeskok lana a další. Velkou radost měli z vysoutěžených sladkostí a medailí, ale nejvíce si pochvalovali muffiny. Ty děti upekly samy za pomoci svých učitelek. Posledním překvapením vydařeného týdne byla lízátka, která pro celou třídu vyrobila jedna z maminek. "Paní Moulisové Koťata moc děkují, tohle překvapení se jí opravdu povedlo," vzkazuje za třídu jedna z pedagožek Petra Kertisová. "Byl to náročný týden, ale opravdu pěkný. Děti budou mít ještě dlouho na co vzpomínat," dodala druhá učitelka Šárka Ježová.