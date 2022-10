Rozhodování nebylo jednoduché, sliny se sbíhaly všem u každého kotlíku, vybrat nejlepšího kuchtíka byl opravdu tvrdý oříšek. Příchozí hosté dostali u vstupu mističku, lžičku, ubrousek, ale také slosovatelnou pamětní vstupenku s odtržitelnou částí, která sloužila k hlasování. Tu vložili do sklenice u kotlíku toho kuchaře, jehož pokrm jim chutnal nejvíce.

OBRAZEM: Nepřízeň počasí provázela dvacátý ročník Slavností jablek

Vítězem se stali hasiči ze Starého Sedla s požárnickým srnčím gulášem. Jak řekli s úsměvem vítězové, guláš byl uvařen z regionálních potravin ze Starého Sedla a okolí.

"Jsem nadšená z počtu soutěžících, ale zároveň mne mrzí, že nedorazilo všech 16, kteří se původně přihlásili. Virům ale neporučíme, zdraví je přednější. Věřím, že když jim nemoc zabránila v letošní účasti, vynahradí si to příští rok," zhodnotila účast starostka obce Barbora Nováková. "Každopádně, když vidím účast, je jasné, že právě vzniká další prostibořská tradice a to mne opravdu těší," hledí do budoucnosti.

FOTO: Nehoda u Plané: osobní auto skončilo v příkopu na střeše

Po celé odpoledne probíhal doprovodný program. Dešťová víla sice neměla dobrý den a smutně poplakávala, ale odradit se drobným deštěm nechal jen málokdo. K ochutnávání a hodnocení hrála přítomným kapela Emotikon. Po vyhlášení vítězů vlétla na pódium se svým ska stříbrská Skavare a bavila všechny až do večera. Tvořivou dílnu pro děti a dospělé nachystala stejně jako minulý rok Jaroslava Lišková Mašková. Pro nejmenší návštěvníky připravili pořadatelé hry a soutěže, pro odrostlejší námořnickou bojovku s pokladem, který i přes nepřízeň počasí děti nadšeně hledaly. Při vyhlašování vítěze byly slosovány vstupenky. Štěstí se usmálo na šest návštěvníků, kteří si odnesli domů stejnou zástěru jakou dostali soutěžící a další dva výherci pak poukázku na produkty Boží péče v hodnotě 500 Kč.

"Opravdu povedená akce, určitě se zúčastníme i příští rok," neslo se z úst návštěvníků při odchodu.

Obec na akci získala finanční příspěvek z programu Bavíme sami sebe od MAS Český les.