"Koupaliště se na svoji sezonu připravuje, pokud bude příznivé počasí, budeme jej otevírat poslední víkend v červnu," řekl Deníku starosta obce Karel Týzl. Jak dodal, koupaliště je prakticky beze změn, až na mírné zvýšení vstupného. Provozovatel, kterým je obec, se podle Týzla umí dobře vypořádat i s opatřeními v souvislosti s koronavirem. Povinných deset metrů čtverečních na jednu osobu bylo sice v pondělí zrušených, koupaliště bylo nicméně i na toto opatření nachystáno. "Areál je dostatečně velký, takže opatření třeba v podobě povinných rozestupů, nás neomezují," uvedl.

Podobný názor sdílí vedoucí letního koupaliště a bazénu v Tachově Kamil Báča. "Koupaliště je otevřeno už od prvního června. Museli jsme dohlížet na to, aby měl každý návštěvník pro sebe deset metrů čtverečních, což odpovídá návštěvnosti zhruba čtyř stovek lidí naráz. Tolik tady je obvykle návštěvníků, když je koupaliště zaplněno, takže nám toto opatření starosti nedělalo," uvedl.

K dispozici jsou také dezinfekce. Ty jsou u vstupu a také ve sprchách, kde je k dispozici i dezinfekční mýdlo.

Také tachovské koupaliště je jinak prakticky beze změn. "Pro letošní sezonu se do rozšíření výbavy areálu neinvestovalo. Ale všechny atrakce včetně skluzavek jsou v provozu," uvedl Báča.

Výraznou novinkou na koupališti v Plané, které otevřelo 15. června, je nový provozovatel restaurace. "Změnil se tak i režim. Doposud, když bylo špatné počasí, byl areál koupaliště uzavřen, včetně občerstvení. To je nyní otevřeno stále, i v případě nepříznivého počasí," uvedla starostka Martina Němečková a dodala, že další změny v areálu nejsou. "S hygienickými opatřeními kvůli koronaviru problém nemáme, k dispozici je dezinfekce a i pokud by nebyly zrušeny povinné rozestupy, se do areálu vejde 500 návštěvníků."