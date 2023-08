Přestože se prázdniny pomalu, ale jistě blíží ke konci, meteorologové ještě na pár dní slibují slunné počasí. Pokud si chcete užít koupání, poklidné povalování a opalování v téměř rodinném prostředí, je pro vás jako stvořené koupaliště v Konstantinových Lázních. Je malé, bazén je dlouhý 25 m, ale je útulné, poklidné, čisté a kromě většího travnatého povrchu v areálu nechybí ani stromy, v jejichž stínu se mohou schovat ti, již opalování příliš neholdují.

Koupaliště v Konstantinových Lázních | Video: Deník/Monika Šavlová

Koupaliště je stranou městečka v tzv. Starých Lázních a vládne zde pohoda. Ani vstupné by nemělo vaší peněžence příliš odlehčit. Celodenní pro dospělého činí 50 korun, pro děti od 6 do 15 let je cena stanovena na 30 Kč a děti mladší 6 let mají vstup zdarma. Pokud dorazíte na poslední hodinku před uzavírací dobou, bude vás pokoupání ve vodě, která již nyní dosahuje 26 stupňů, stát dvacku. Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin, v případě nepříznivého počasí je třeba sledovat stránky provozovatele na www.konst-lazne.cz.

„Provoz koupaliště končí s posledním srpnovým dnem,“ upozorňuje správkyně areálu Lenka Palichová. Právě její zásluhou je zde nově možnost zapůjčit si na dobu pobytu na koupališti některou z dětských knih či her, které jsou naskládány ve skříňkách u umyvadel. K zapůjčení jsou také, ale již za drobný poplatek, pálky na stolní tenis či volejbalový míč a další. V areálu nechybí toalety, které jsou po celý den udržovány a jsou opravdu čisté. „Jsme tady s celou rodinou a jsme spokojení,“ uvedl Libor P. z Plzně.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Na koupališti navíc rozhodně nezemřete hlady ani žízní. Ve stánku s občerstvením si můžete dát půllitr gambrinusu za 40 korun, rozlévanou kofolu či sprite půllitr za 35 korun, káva zde stojí 30 Kč. Hranolky s tatarkou či kečupem stojí 45 korun, bramboráček se zelím kus za 35 Kč, párek v rohlíku rovných 30 korun.