Bazén disponuje celkovou vodní plochou 758 metrů čtverečních, návštěvníci mohou využít tři plavecké dráhy o délce 25 metrů. V rekreační části mohou lidé využít masážní vzduchová lůžka, hydromasážní trysky, vodní hřib, vodní chrliče či vodního ježka. Zábavu zaručí tři různé skluzavky. Kromě koupání mohou lidé v letních měsících využít také pískové hřiště na volejbal či fotbal.

Plavci z Plzeňska chtějí překonat světový rekord

Koupaliště podle ředitele tachovských sportovišť Petra Vrány oproti loňsku zatím nezdražilo. Dospělí za celodenní koupání zaplatí 180 Kč, děti, senioři 100 Kč, rodinné vstupné činí 380 Kč. K zakoupení je také kombinované vstupné, kdy se rekreanti mohou pohybovat po celém areálu, využít tak mohou i vnitřní bazén.

Pokud návštěvníkům z plavání vyhládne, v nabídce je dostatek občerstvení včetně nápojů. Na výběr jsou například zapečené tousty za 60 Kč, dvě nožky párků za 70 Kč, dětem přijde k chuti vafle se šlehačkou za 60 Kč. Žízeň zažene jedenáctistupňové pivo Lobkowicz za 40 Kč, točená kofola za stejnou cenu, objednat si návštěvníci mohou také třeba ledovou kávu za 50 Kč.

Ani Planá nezdražila

Vstupné oproti loňsku rovněž nezdražili na koupališti v Plané. To je v provozu od poloviny června. Dospělí za vstup zaplatí třicet korun, děti dvacku. Rodinné vstupné pro rodiče a dvě děti stojí osmdesát korun. Zakoupit je možné i permanentky.

Jídlo na dovolené? Pozor na balkánské sýry, volská oka i citron, radí odbornice

Podle starostky Martiny Němečkové tu poskytuje občerstvení pronajatá restaurace s klasickým občerstvením. „V nabídce jsou hranolky, salát, klobása, zmrzlina, káva či pivo,“ vyjmenovala starostka. V provozu je brouzdaliště, tobogán, velká nádrž. Zahrát si návštěvníci mohou i plážový volejbal.

Vyhlášený lom

Do zatopeného lomu nacházejícího se kilometr od Konstantinových Lázní se jezdí koupat Pavel Šrajer s manželkou. „Jezdíme sem z Tachova. Voda je tu čistá, průzračná. Plavat chodíme i na koupák do Tachova, nemáme ale rádi stereotyp, tak místa měníme. Se známými se chystáme vyrazit i do Plané, ať to máme pestré,“ uvedl návštěvník s tím, že s cenami na všech koupalištích problém nemají. „Nezdá se mi, že by bylo předraženo, je to v pořádku,“ dodal.