Koupaliště v Tachově už láká k vodním radovánkám, podívejte se

Letní koupací sezonu zahajuje v pátek 17. června areál venkovního koupaliště v Tachově. Otevřeno veřejnosti je do konce června od 9 do 19 hodin, pondělky od 10 hodin. Během letních prázdnin bude provozní doba prodloužena do 20 hodin.

V pátek 17. června otevírá veřejnosti brány venkovní areál koupaliště v Tachově. | Foto: Deník/Monika Krausová