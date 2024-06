V Tachově míří lidé do areálu venkovního koupaliště . Letos ho mohli návštěvníci začít využívat již od 7. června. Příjemným zjištěním pro všechny byla skutečnost, že ceny zůstaly stejné jako v uplynulém roce. „Nezdražovali jsme, stále je k dispozici občerstvení, které fungovalo i v loňském roce a otevřeno budeme mít dokud bude přát počasí, takže s největší pravděpodobností až do září,“ shrnul základní informace ředitel Sportovního zařízení města Tachova Lukáš Kosina. Provozní dobu a kompletní ceník má plavecký areál uvedené na svých webových stránkách. „V červenci a srpnu je venkovní koupaliště otevřeno každý den mimo pondělí od 9.00 do 20.00 hodin. V pondělí je otevřeno od 11:00 do 20:00. Krytá část areálu je v létě otevřena stejně jako venkovní část. Sauny jsou v provozu každou středu od 15.30 do 17.30,“ uvádí se na nich. Dospělý za celodenní koupání zaplatí 150 Kč, děti, senioři 75 Kč, rodinné vstupné činí 250 Kč. Pokud dorazí rozpálení návštěvníci s touhou se zchladit po 16. hodině, uhradí dospělí pouze 75 korun, děti a senioři 40 korun, rodinné vstupné po 16. hodině však již dále zvýhodněné není.

15. června se pak otevřelo veřejnosti také koupaliště v Plané. Po letech, kdy bylo vstupné stále stejné, došlo letos k jeho navýšení. „Z důvodu zdražení veškerých vstupů jsme i my u nás v Plané byli nuceni přistoupit ke zdražení vstupného na koupaliště,“ uvedl Dalibor Frič, jednatel společnosti Plánské služby, která koupaliště spravuje. Nově tak příchozí dospělý zaplatí za vstup do areálu 50 korun, dítě pak 30 korun. Rodinné vstupné činí stovku. Je možno si stejně jako v uplynulých letech i letos pořídit permanentky na deset vstupů, kdy dospělý uhradí 400 korun a dítě 200 korun. Zvýhodněné vstupné je od 18 hodin, kdy návštěvník platí pouze 20 Kč. Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin. V provozu by mělo být koupaliště do 15. září. Občerstvit se mohou návštěvníci stejně jako v uplynulých letech u stánku v areálu.

Pohodový pobyt nabízí také plavecký bazén Staré Lázně v Konstantinových Lázních

Pětadvacet metrů dlouhý bazén mohou využívat lidé ke koupání v Konstantinových Lázních. Okolo bazénu je v areálu větší travnatý povrch včetně vzrostlých stromů skýtajících stín těm, kteří se neradi opalují. Provoz byl zahájen v pátek 21. června a otevřeno bude v červnu od pátku do neděle vždy od 10.00 do 19.00 hodin dle aktuálního počasí, v červenci a srpnu pak denně ve stejný čas. V případě nepříznivého počasí anebo v případě, že teplota vody klesne pod 20 stupňů, bude zavřeno. Než vyrazíte, sledujte aktuální webové stránky obce Konstantinovy Lázně www.konst-lazne.cz. Velký průvan v peněžence vstupné rozhodně nikomu neudělá a to i přesto, že v letošním roce došlo k jeho zdražení. Celodenní pro dospělého činí 70 korun, pro děti od 6 do 15 let je cena stanovena na 40 Kč a děti mladší 6 let mají vstup zdarma. Pokud dorazíte na poslední hodinku otevírací doby, zaplatíte 30 korun bez rozdílu věku.

K relaxaci a koupání láká zatopený lom u Okrouhlého Hradiště

Oblíbenou lokalitou, kam se lidé vyrážejí v horkých dnech zchladit, je zatopený čedičový lom nedaleko Konstantinových Lázní. Zejména děti vítají malou písečnou pláž, nechybí toalety ani převlíkárna. Parkování u areálu je zdarma, vstupné činí 100 korun pro dospělého, za dítě se platí 50 korun. Za dodržování určitých podmínek je vstup povolen i psům.„V přilehlém prostoru okolo vodní plochy je možno postavit stan či karavan. Cena za stan je 250 Kč za den, karavan 450 Kč za den bez ohledu na počet ubytovaných osob,“ říká provozovatel areálu Petr Hájek. Jinak ani v tomto areálu se nemusí návštěvníci obávat, že by trpěli hladem či žízní v případě, že si nedonesli nic svého. Na výběr, kde se mohou občerstvit, mají hned z několika stánků včetně veganského a vegetariánského.