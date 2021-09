Kraj chystá pro Tachovsko novou nemocnici

Už více než deset let je uzavřena nemocnice v Plané a pacienty z Tachovska vozí sanitky do Stodu nebo Plzně. To by se v příštích letech mohlo změnit, Plzeňský kraj má připravenou studii na výstavbu nové nemocnice.

Studie nového nemocničního areálu v Plané. | Foto: Vizualizace: poskytlo město Planá

Při pondělní návštěvě premiéra Andreje Babiše to řekla hejtmanka Ilona Mauritzová. „Na výstavbu úplně nové nemocnice a polikliniky v Plané máme vypracovanou studii. Můj cíl je, aby lidé z Tachovska, už brzy nemuseli za kvalitní zdravotní péčí nikam dojíždět,“ uvedla. Nový areál vyroste na jižním okraji Plané, nalevo od silnice první třídy ve směru od Brodu nad Tichou. Zastupitelé tento týden schválili změnu územního plánu. Podle vyjádření starostky Martiny Němečkové se červencovým dokončením studie nového nemocničního areálu završilo dvouleté úsilí. „Je to konečně reálný koncept, nový moderní areál s větší kapacitou lůžek,“ uvedla s tím, že do nově vybudovaného areálu by se přestěhovala současná Nemocnice následné péče Svatá Anna, zároveň by zde vznikla moderní poliklinika, základna Zdravotnické záchranné služby, heliport, bude zde i lůžková kapacita pro pacienty vyžadující méně náročné lékařské, především chirurgické, zákroky. Do krajského rozpočtu na příští rok by měly být zahrnuty prostředky na projektovou dokumentaci. FOTO: Záchlumí dostalo od církve darem kostel, potřebuje rozsáhlé opravy Přečíst článek ›



