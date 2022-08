V Chotěšově vybudují dílčí úsek dálkové cyklotrasy CT3, která vede z Prahy přes Plzeň až do bavorského Regens-burgu. Cyklostezka Pančava-Metálka, jež na CT3 leží, je přes kilometr dlouhý a tři metry široký úsek. Nachází se u bývalé vlečky zaniklé továrny Metálka. „Ve směru k Plzni navazuje na dálkovou cyklotrasu přes Vachtlův Mlýn do Vstiše. Ze Vstiše do Dobřan je v současné době budován další úsek cyklotrasy. Ve směru ke Stodu je navazující úsek připravován k podání žádosti o dotaci Plzeňského kraje v roce 2023,“ popsal Čížek s tím, že celkové náklady na úsek jsou vyčíslené na čtyři miliony korun. Hejtmanství přispěje dotací 2,7 milionu korun.