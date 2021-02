Na dálničním hraničním přechodu Rozvadov se od začátku týdne tvořily několikakilometrové fronty. Zapříčinily je přísné kontroly při vjezdu do Německa,které zařadilo Česko mezi oblasti s vysokým výskytem mutací koronaviru.

Podle hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové je největší problém s řidiči kamionů, kteří jsou součástí mezinárodní transportní dopravy přes Českou republiku. „Jsou to řidiči, kteří jsou z Rumunska či Bulharska a na naše území vjíždí, aniž by měli negativní test na covid, který ke vjezdu do Německa potřebují ,“ vysvětlila.

Hejtmanka proto vyzvala vládu, aby kraji pomohla. „Situaci nemůžeme zvládnout sami a řešit ji za celou republiku,“ řekla.

Nyní je potřeba, aby vláda na Rozvadov poslala tlumočníky. „Rumunští a bulharští občané nerozumí, nejsou proto schopni ani vyplnit dotazníky k testování a celý proces se tím zdržuje,“ popsala Mauritzová.

Na Rozvadově působí odběrový tým samaritánů, který ještě doplnili krajští hasiči. „Testují nonstop,“ dodala hejtmanka.

Situace se ve čtvrtek podle policie zlepšila. „Hraniční přechod Rozvadov je bez kolon, provoz je plynulý. Stejně tak je to i na ostatních přechodech,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.