Zdeněk Šmída sice žije v Prostějově, ale už od dětství ho, jak sám říká, na rodinných dovolených, táborech a výletech přitahovaly oblasti, ve kterých jsou vedeny státní hranice. „Státní hranice a hraniční mezníky mě fascinovaly už od dětství v 90. letech. I když žiji na placaté Hané v Prostějově, odkud je hranice s Rakouskem, Polskem a Slovenskem vzdálena dobrých 70 až 80 kilometrů, své zalíbení jsem našel na česko-bavorském pomezí. Vývoj této části hranice, historie česko-bavorského soužití a místní kultura, velice pestré a pohnuté události, osudy zdejších lidí ale i současné vztahy obou národů, to vše mne zajímá,“ sdělil Deníku.

Pašování diamantů v šachových figurkách

Za těch několik let, co se státními hranicemi zabývá, zjistil, že čtenáři i turisté mají největší zájem o tzv. hranice na železné oponě a objevování historických, barevných, hraničních kamenů. „V knize jsem se snažil tato témata vyzdvihnout. Kromě fyzické ostrahy hranic našimi a západoněmeckými orgány je tady zmíněna i elektronická ochrana prostřednictvím stanovišť rádiového a radiotechnického průzkumu. Materiály k této části práce poskytl Václav Ilčík, který na stanovištích pracoval jako technik a sběr informací tohoto druhu je jeho celoživotní zálibou. Mladší generace se zase něco dozví o složkách pasové a celní kontroly, o tom, jak se třeba diamanty pašovaly v šachových figurkách. Málo se ví, že tereziánské hraniční kameny, které se táhnou při hranici od Dyleně až k Šumavě, se barevně zviditelňují teprve od 80. let minulého století. Bavorský referát pro státní a zemské hranice v Mnichově, laskavě poskytl rozsáhlý obrazový materiál k těmto pracím na hranicích v tomto období pro účely knihy.“

FOTO: Státní hranice: turistický cíl s unikátními znaky a pravidelnou údržbou

Základem dobré knihy je sběr informací, v tomto případě od institucí zabývajících se správou státních hranic České republiky a Bavorska v současném i historickém kontextu. „Patří sem oddělení státních hranic při Ministerstvu vnitra, které pečuje o hranice po právní stránce a stejnojmenné oddělení při Zeměměřickém úřadu, které má na starosti odbornou gesci hranic (zejména terénní práce). Dále je to Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, který odborně zabezpečoval hranice před rokem 1994. Za Německo poskytl poznatky Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Současné česko-bavorské hranice se opírají o kvalitní dohody, které byly podepsány a provedeny v terénu v minulých stoletích,“ popsal autor publikace s tím, že řada informací je z Národního archivu, jehož součástí je ucelená dokumentace státních hranic, pojmenovaná jako Archiv Václava Roubíka (po zakladateli moderních československých státní hranic, které byly zřízeny po vzniku ČSR po roce 1918).

Vyprávějí archivy v Tachově či Chebu, ale i lidé žijící v pohraničí

Dalším zdrojem byly Státní oblastní archiv Plzeň, okresní archivy v Chebu, Tachově a Domažlicích, z německých státních archivů jsou to ty se sídlem v Mnichově a Ambergu. Ale také jednotlivci žijící v pohraničí. „Znají tu každý kámen, každý turistický směrovník a ve fotografiích zachycují svůj region od jara do zimy. Jim jsem vděčný převážně za zimní fotografie a specifické snímky, které byly pořízeny například v covidové době u hranic. Především se jedná o trojlístek Marie Minaříková z Domažlic, Petr Bílek z Domažlic a Josef Císař z Chebu,“ poukazuje Šmída.

První vlak přijel do Chebu po dnes zrušené železnici, trať slouží cyklistům

Publikace přibližující historii a současnost česko-bavorských hranic vyšla v plzeňském nakladatelství Starý most. Zaměřuje se na vývoj a usměrňování česko-bavorského pomezí v regionu Chebska, Tachovska a Domažlicka. Zdejší krajina je protkána pestrými a pohnutými událostmi a osudy lidí, kteří zde žili. Vše začalo kolonizací a prvními hraničními šarvátkami. Následovalo systematické usazování obyvatel v lesích u hranic, které bylo vykoupeno tvrdou prací ve sklářském a dřevařském řemesle. Využívání hvozdů a intelekt člověka povznesly neprostupný hraniční pás na zřetelně vymezenou hranici a její právní zformování v 18. a 19. století. Bohaté události přineslo hlavně 20. století. Kromě toho, že po světové válce vznikla Československá republika a agrese ze strany hitlerovského Německa zapříčinila druhý válečný konflikt, už tak horká česko-bavorská hranice se na čtyřicet let uzavřela.

„Zatím posledním kamínkem vývoje česko-bavorského pomezí bylo jeho otevření v 90. letech a následná stabilizace, zahrnující volný pohyb osob a zboží. Druhá část knihy se věnuje jednotlivým příhraničním lokalitám Chebska, Tachovska a Domažlicka. Čtenáři nabízí putování historií i současným stavem, a to od Ašského výběžku přes Chebské předměstí, Dyleňsko, Tachovsko, Bělsko a Poběžovicko až k Čerchovsku a Všerubsku. K lokalitám je připojen rozbor příhraničních zaniklých osad.“

Falešné hraniční znaky na Pleši budily rozruch, zasáhnout muselo ministerstvo

Svévolný zásah do státních hranic může skončit vysokou pokutou

Státní hranice nejsou jen idylickým místem pro poznávání historie nebo turistiku. I zde se projevuje vandalismus. „Jedná se o poničené hraniční mezníky a další činnosti, kterými jsou hraniční znaky dehonestovány. Lze zmínit například nedávný případ v katastru zaniklé obce Pleš, o kterém psal místní regionální Deník. Takováto a mnohá další podobná jednání mají jedno společné - neznámého pachatele, kdy je upuštěno od potrestání. Praxe zná snad jen jeden případ, kdy v důsledku dopravní kolize u hraničního přechodu byl vyvrácen hraniční mezník. Zde bylo jednání klasifikováno jako přestupek podle zákona o státních hranicích,“ dodal Zdeněk Šmída a upozornil, že novela tohoto zákona z roku 2017 přísně navýšila výši trestu za spáchaný přestupek zničení, poškození, neoprávněné přemístění nebo odstranění hraničního znaku. Fyzická osoba je postižitelná pokutou až do výše 500 000 Kč.