Všude se mluví o krizi a vy jste se rozhodla si otevřít kavárnu. Co vás k tomu vedlo? V první řadě to byl náš sen, mít něco vlastního. Spoustu let jsme pracovali v gastronomii, a když se naskytla možnost otevřít si kavárnu, tak jsme si řekli, že do toho půjdeme, že je na to ta správná chvíle.

I když jste z Plzeňska, zvolili jste si menší městečko. Proč právě Chudenice?

Mám bratra, který zde žije, a jeho manželka nám peče zákusky a dorty. Takže jsme chtěli, aby to měla v místě bydliště a i se nám tato lokalita líbí. Je tady toho hodně a lidé sem jezdí. A i když jsme poměrně zastrčení, tak si nás lidé najdou.

Zmínila jste, že dorty peče vaše švagrová. Takže si zakládáte na tom, že máte své zákusky?

Ano, přesně tak, máme vše vlastní, domácí a čerstvé. Neustále nabídku obměňujeme, inspirujeme se na sociálních sítích, co frčí, co je nového. A také firma, která nám dodává, tak dělá také občas školení, takže i tam nachytáme něco nového. Máme tady klasiku, ale i novinky a netradiční zákusky.

Co je u vás nejvíce oblíbené?

Rozhodně věnečky. Ty jsou topka. Děláme je větší a u lidí jsou oblíbené. Pak je to cheescake v různých variacích.

Už jste zmínila, že jste zastrčení, ale přesto se dá říct, že o zákazníky nemáte nouzi. Těší vás to?

Ano, moc nás to těší. Vůbec jsme nečekali, že to bude mít tak rychlý nástup. Otevírali jsme 10. září, v době, kdy zde byl sraz rodáků. Ten den jsem otevřeli poprvé a bylo to šílené, chtěla jsem utéct, protože to byl vážně zápřah. A od té doby si sem našlo cestu hodně lidí.

Nedělali jste ani žádnou velkou propagaci, že otevíráte, takže se dá říci, že vám reklamu dělají vaše zákusky a zdejší prostředí, je to tak?

Ano, lidé sem chodí, vrací se a berou sem další známé. Dávají i fotky na sociální sítě, což se snažíme i my. To dělá hodně.

Není to ale u vás jen o kafíčku a dortíku, ale děláte i různé akce. Jaké máte ještě plány?

Chceme dělat občas tematické večery, zkoušeli jsme to na sv. Martina, což se povedlo, nyní nás čeká Valentýn, pak MDŽ a určitě i další.

Sousedíte se zámkem, takže se dá očekávat, že vás bude čekat perná sezona…

To ano, už jsme o tom mluvili s panem kastelánem. Máme před sebou ještě hodně práce. Chceme udělat terasu venkovní, dětské hřiště a podobně.

Dá se tedy říct, že ani v době krize se lidé nemusí bát jít do něčeho nového?

My se nebáli a šli do toho po hlavě. Určitě je to ale o penězích, kdybychom je neměli, tak by to nešlo. Důleži-té je se nebát, protože vylo-ženě správná doba není nikdy, pořád se něco děje. Když to nevyjde, máme hezkou chalupu na víkendy (smích).