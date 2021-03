Deník na návštěvěZdroj: Deník

„Už jsem panu starostovi říkala, aby si zkusili najít někoho jiného. Ne, že by mne to nebavilo, ale stala jsem se babičkou, teď už mám čtyři vnoučata, a tak bych se ráda více věnovala rodině,“ řekla kronikářka.

Když s psaním kroniky začínala, bavilo ji chodit na různé události, které se v Erpužicích odehrávaly, a pořizovat z nich zprávy. „Bylo to docela příjemné, i shánění podkladů od místních spolků, potom vše rozepisovat. Protože pracuji v mateřské škole, hodně je toho v kronice právě ze školky.“

Kronikářkou se nestala jen tak, bez předchozích zkušeností. „Věděla jsem, do čeho jdu, už tatínkovi jsem vedla ještě jako studentka kroniku jeho pracovního kolektivu.“

Události zapisuje do pamětní knihy obce samozřejmě ručně a aby byly zápisy co nejoriginálnější, každý rok se pokusila zapisovat trochu odlišným písmem.

Jediné, co Jaroslavě Vrbové na psaní kroniky vadilo, byly osobní věci. „Před lety se do kroniky zaznamenávalo třeba i kdo se v tom roce rozvedl, nebo nastoupil do vězení, takové hodně osobní věci. To jsem dělala nerada a teď už se to naštěstí kvůli GDPR nesmí.“