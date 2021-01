„Asi to úplně náhoda nebyla,“ odpověděla na otázku, jak se kronikářkou stala. „Já jsem odjakživa tak trochu staromilec. Baví mě i psaní a trochu jsem tomu přizpůsobila i rukopis. Kroniku tedy nepíšu soudobým rukopisem, snažím se ji trochu stylizovat. Je to pro mě taková hezká kreativní záležitost,“ uvedla.

Obecní kroniku tedy píše podle základních pravidel ručně, dodržuje i předepsané osnovy, které jsou pro obecní kroniky dané. A koncept zápisu do kroniky pro daný rok musí vždy předložit zastupitelstvu obce ke schválení. „Už se mi dvakrát stalo, že jsem do konceptu nemohla napsat úplně vše, co se stalo. Osobní věci se píší velmi těžko a většinou je lidé ani do kronik uvádět nechtějí. Většinou je proto ani neoslovuji, navíc to komplikuje také zákon na ochranu osobních údajů.“

Jeden rok v kronice obce Svojšín má podle Pomyjové zhruba dvacet stránek, přičemž napsat jednu stranu rukopisem, který kronikářka pro tuto pamětní knihu zvolila, trvá přibližně hodinu.

„Informace sbírám průběžně po celý rok. Když pak tvořím konečnou podobu, musím napsat vždy jednu stránku najednou, protože třeba i inkoust se chová trošičku jinak. Kdybych třeba v polovině stránky přestala, inkoust v další části už by vypadal jinak,“ vysvětlila kronikářka s tím, že používá speciální dokumentní inkoust, který se nedá vyzmizíkovat a má prověřenou životnost. Například klasická propiska se pro tvorbu kronik nedoporučuje.

Jak sama kronikářka říká, velmi ráda by se této činnosti věnovala pokud možno co nejdéle. „Psaní mě baví, baví mě plnit stránky té krásné tlusté knihy a navíc, něco po vás zůstane,“ zmínila některé důvody.