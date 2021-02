Deník na návštěvěZdroj: Deník

„Vzala jsem to. V Cebivi jsem se narodila a vždycky jsem se zajímala o její historii. Mám to tu ráda a není mi lhostejné, jak to tu bude vypadat. A jak se říká, kdo nezná minulost, nemůže pochopit současnost a nezvládne budoucnost,“ vysvětlila Deníku.

O historii se zajímala vždycky. Nejen o tu českou, fascinující, jak sama říká, je pro ni třeba i francouzský nebo anglický středověk, obdivuje vyspělost egyptské říše za dob faraonů. „Z našich dějin mám ráda přemyslovské období. Elišku Přemyslovnu a její bouřlivé manželství s Janem Lucemburským, život Jindřicha z Lipé, nebo Záviše z Falkenštejna.“

Kroniku píše Pavlína Jonášová ručně. „Mám osnovu, které se držím, ale klidně ji doplním o zajímavost mimo osnovu, která se v daném roce stala. Teď určitě přibude bod koronavirová krize.“

Jak dále kronikářka uvedla, v jejím podání je kronika jednoduchá a zápisy nedoplňuje žádnou ilustrací. „Bohužel, moje ilustrační schopnosti nestačí na to, abych je mohla v kronice prezentovat. K ručně psané kronice vedu i fotokroniku, do které vkládám nejen fotografie, ale i novinové články vztahující se k Cebivi i Bezemínu.“

Velkou pomocí pro zaznamenávání událostí do kroniky je podle jejích slov také to, že je aktivně zapojena do dění v obci. „Nemusím tak pracně shánět informace. Vlastně používám i zpravodaj, jehož jsem hlavní redaktorkou. A už několikrát jsem byla členkou zastupitelstva obce, takže mám vše, jak se říká, z první ruky,“ řekla Deníku Jonášová. Podle jejího vyjádření je aktivní život kronikáře v obci důležitý.