Vzhledem k tomu, že kniha vznikla za veliké podpory Nadace Jakoubka ze Stříbra, považoval za slušnost vyjádřit všem svým přátelům, rodině a především podporovatelům velké díky a křest si užít právě s nimi. To se povedlo v pátek 20. srpna v podkrovním sále Městského muzea ve Stříbře. Samotný křest zahájil bývalý starosta města Stříbra Rudolf Svoboda, kmotrem knihy se stal místostarosta Karel Lukeš a dlouholetý známý Jiří Pitoňák.

V publikaci stříbrského amatérského historika a fotografa mohou čtenáři nalézt černobílé i barevné fotografie zachycující život ve městě od historie až po současnost. "V letním období roku 2020 se správní rada Nadace Jakoubka ze Stříbra rozhodla, že jedním z jejich posledních počinů bude vydání publikace pana Františka Samce, kterou měl autor už připravenou k stému výročí vzniku České republiky," vysvětlil člen správní rady nadace a ředitel stříbrského muzea v jedné osobě Zbyněk Navrátil.

"Finanční prostředky nezbytné pro vydání publikace byly zajištěny z nadačního fondu za vydatné podpory města Stříbra a dalších sponzorů," dodal.

"Těžko se mi hledají slova, kterými bych dostatečně vyjádřil poděkování všem, kteří mi s knihou pomáhali a měli se mnou trpělivost v době, kdy jsem ji dával dohromady. A velmi mne mrzí, že Nadace Jakoubka ze Stříbra končí a je mi vlastně i trochu líto, že zrovna já jsem jejich posledním počinem," řekl Deníku autor knihy František Samec.

Že byl o knihu obrovský zájem svědčilo plné muzejní nádvoří těsně před vpuštěním do muzea a následně do posledního místečka zaplněný sál. Po křtu následovala debata, kdy pan František ochotně odpovídal na všechny dotazy a také si zavzpomínal na staré stříbrské časy. Každý z návštěvníků obdržel zdarma jedno vydání a zájemcům se do něj autor ochotně podepsal.