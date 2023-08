Motoristé neprojedou v sobotu a v neděli mezi Michalovými Horami a Boněnovem. Koná se tam totiž další ročník automobilových závodů do vrchu Krušnohorský pohár.

Krušnohorský pohár omezí o víkendu dopravu u Michalových Hor. Ilustrační foto z úseku nad Michalovými Horami. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Závody aut do vrchu se konají v sobotu i v neděli a pro řidiče to znamená omezení. Vždy od 8 do 18 hodin v sobotu a v neděli bude omezena doprava mezi Michalovými Horami a Boněnovem. Na této silnici bude umožněn průjezd hasičům, záchranářům a policii a autobusové dopravě. Obyvatelům Boněnova a Hostíčkova bude vjezd umožněn.

