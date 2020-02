Rodák z Hradce Králové začal v klubu trénovat před čtyřiadvaceti lety.

„Stolnímu tenisu obětoval mnoho, do Boru přivedl ligové hráčky a hráče. Za jeho působení v oddíle se tu hrála extraliga a druhá liga žen, druhá a třetí liga mužů, divize, krajské přebory a okresní přebory. Kromě ligy žen v této tradici oddíl pokračuje. Věnoval se rovněž mládeži, ze které dokázal vychovat naše ligové hráče. Spolu s manželkou Marií vychovali dvě děti. Radost jim také dělají tři vnoučata. Do dalších let panu Vacíkovi přejeme pevné zdraví, štěstí a hodně elánu,“ uvedla k tomu za borský oddíl stolního tenisu Lenka Krivdová.