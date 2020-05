Zaměstnanci obou zařízení měli v podstatě kompletně připravený program pro letošní rok, jehož velká část se úplně zrušila. Ve Stříbře se neuskuteční městské slavnosti, v Tachově zrušili několik koncertů festivalu Dveře jízdárny dokořán, jaké akce se budou moci uskutečnit v létě a na podzim, to je stále nejisté.

Přesto obě kulturní střediska fungují nadále. V Tachově se pracovníci MKS pustili do výroby roušek a ušili jich podle slov ředitelky Boženy Vaňkové kolem tří tisíc nejen pro potřeby města, ale i dalších institucí. Také Tachov řeší slavnosti města. Ty se pravidelně konají první víkend v srpnu a program je třídenní. "To letos určitě nebude. Zatím máme verzi takovou, že pokud situace dovolí, budou slavnosti jednodenní, s využitím místních zdrojů. Tedy stánkařů, podnikatelů, účinkujících," uvedla ředitelka.

Pracovníci tachovského MKS nyní především vyřizují nové smlouvy a termíny na kulturní pořady. Hledají se další možnosti. "Společně hledáme možnosti, jak kulturu oživit. Máme přislíbeno od Muzea Českého lesa, že bude možné využívat muzejní zahradu. Co tedy půjde, tak uspořádáme venku pod širým nebem," dodala Vaňková.

Kancelář MKS ve Stříbře je v současné situaci stále zavřená. Zaměstnanci ale přesto mají plné ruce práce. „V poslední době nás hodně zaměstnávalo především vypovídání smluv s účinkujícími na letošní Městské slavnosti ve Stříbře, které byly zrušené," řekl Deníku ředitel David Blažek.

Kromě toho se v MKS připravuje Stříbrský zpravodaj a zaměstnanci se věnují údržbě objektů a nejrůznějším opravám. V pondělí 27. dubna už také otevřela knihovna ve Stříbře. "Řešili jsme, jak se k provozu za současné situace postavit. Vymýšleli jsme s kolegyněmi, jak dezinfikovat vrácené knihy, kdy je vracet do oběhu a podobně. Jen za první tři dny bylo vráceno na 500 svazků knih. Bohužel je zavřené také kino. Podle posledních informací by bylo možné začít promítat koncem května a to s určitými omezeními," uvedl dále ředitel.

Podle jeho dalších slov je však důležitější, jak se k situaci postaví distribuční společnosti. "V březnu zrušily všechny plánované filmové premiéry a pokud nebudou uvedeny nové filmy, tak vlastně kina nemají co hrát.“

Všichni pracovníci kulturních středisek věří, že na podzim už bude možné pořádat i větší akce. Proto například ve Stříbře přesunuli termín divadelního představení Enigmatické variace na 7. září a cestovatelskou přednášku s Jiřím Kolbabou na 25. září. "Vůbec ale netušíme, jak pojmout akce během letních měsíců. Měli jsme připravené zajímavé kapely na multižánrový festival Stříbření, ale v současné době můžeme plánovat jen venkovní výstavy fotografií. Ty bychom chtěli začít realizovat už na začátku května," uzavřel Blažek.