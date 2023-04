Do mobilních telefonů pak budou obyvatelé dostávat veškeré informace z dění ve městě, ať už se jedná o kulturní akce, různé uzavírky silnic, plánované odstávky či aktuální výpadky energií, ale třeba i blížící se přírodní pohromy (vichřice, povodně…). Přes mobilní rozhlas přichází do mobilních telefonů také připomínky na včasné uhrazení poplatků, ale například i nabídky pracovních míst. Občané pro změnu mohou dávat vedení města a příslušným orgánům zpětnou vazbu v podobě oznamování neobvyklých situací, černých skládek, poškozených komunikací, polámaných stromů, výtržností, násilností, poškozování cizího majetku atd. Neočekává se jen hlášení kalamit, ale také připomínek, co Tachovany trápí a co by si přáli ve městě zlepšit. Proto vedení města obyvatele opětovně vyzývá k registraci do systému.