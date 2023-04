Už od března funguje v Tachově mobilní rozhlas Munipolis. Aplikace, která by měla ulehčit život obyvatelům města a zlepšit jejich komunikaci s vedením města. Stačí se zaregistrovat.

ilustrační foto | Foto: archív Deníku

Do mobilních telefonů pak budou obyvatelé dostávat veškeré informace z dění ve městě, ať už se jedná o kulturní akce, různé uzavírky silnic, plánované odstávky či aktuální výpadky energií, ale třeba i blížící se přírodní pohromy (vichřice, povodně…). Přes mobilní rozhlas přichází do mobilních telefonů také připomínky na včasné uhrazení poplatků, ale například i nabídky pracovních míst. Občané pro změnu mohou dávat vedení města a příslušným orgánům zpětnou vazbu v podobě oznamování neobvyklých situací, černých skládek, poškozených komunikací, polámaných stromů, výtržností, násilností, poškozování cizího majetku atd. Neočekává se jen hlášení kalamit, ale také připomínek, co Tachovany trápí a co by si přáli ve městě zlepšit. Proto vedení města obyvatele opětovně vyzývá k registraci do systému.

Munipolis byl také jedním z témat, která se probírala v rámci čtvrteční debaty mezi studenty a starostou města. „ Díky této aplikaci budete dostávat informace z dění ve městě z první ruky a vy nás pro změnu můžete kdykoliv obratem informovat o závadách, jichž jste se třeba stali svědky,“ nabídl studentům starosta další možnost být aktivními v chodu města. Tachov má kolem jedenácti tisíc obyvatel, zaregistrováno je jich zatím 540. Vzhledem k obrovským možnostem, které aplikace nabízí, by bylo potřeba, aby se registrovalo cca 4000 obyvatel.

Aplikace je nejen pro vlastníky moderních telefonů, informace doputují i do tlačítkových telefonů seniorů. „Je mimořádně důležité zaregistrovat se včetně přesných údajů o vašem věku a místě bydliště. Odkaz k registraci najdete na webových stránkách města,“ říká radní mluvčí Matouš Horáček. Kdo si neví rady, může se obrátit na pracovníky radnice, kteří rádi s registrací pomohou.