Kulturní dům v Maršových Chodech rozduněl SIFON ROCK

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Do Maršových Chodů vyrazili fanoušci rocku v sobotu 14. ledna, aby zapařili se svojí oblíbenou kapelou Sifon rock, která už více jak 40 let uvádí do varu všechny věkové kategorie svých příznivců.

Za svojí oblíbenou kapelou dorazili fanoušci z celého Tachovska. | Foto: Foto : Václav Bogaš