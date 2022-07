Podle majitele domu bylo na problém zaděláno už před několika lety. „Dělali tady v silnici před domem výkop a vodovod. Asi to špatně zhutnili a část silnice si stále sesedá. Každý rok to tu pak opravují přidáním dalšího asfaltu na povrch,“ ukazuje Gustav Batrla na vozovku. V prvním týdnu objížďky Výškovskou ulicí jezdila všechna auta v obou směrech i kamiony a autobusy. „Aby se vyhnula těžká a dlouhá nákladní auta v křižovatce, musela i zastavit, opět se rozjet. Nyní, kdy už je objížďka vedená jedním směrem tak zase jezdí příliš rychle. Je tu sice omezená rychlost na třicítku, tu ale málokdo dodržuje. Divím se, a zároveň ptám, proč tu rychlost nekontroluje policie,“ poukazuje Bartla s tím, že každý takový rychlý průjezd těžkého auta zhoršuje stav domu, praskliny se postupně rozšiřují. „Je to asi osmdesát let starý dům. A ten stejně jako silnice nejsou na tak velký provoz stavěné. Při průjezdu těžkého auta mi drnčí skleničky v sekretáři.“