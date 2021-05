Na nové adrese bude za několik dní působit biochemická laboratoř v Plané. Ta doposud působila v areálu plánské nemocnice v Bezdružické ulici.

Ilustrační foto. | Foto: archiv nemocnice

Jak Deníku sdělil Petr Tuháček, ředitel Polikliniky Tachov, pod kterou plánská laboratoř spadá, stávající pracoviště v budově bývalé nemocnice v Plané bude odebírat ranní vzorky pouze do 26. května, a to od půl sedmé ráno do devíti hodin ráno.