/FOTO, VIDEO/ Roztomilá mláďata labutí už plavou na leckterém rybníku. Po vylíhnutí je rodiče vyvedli z hnízd na vodní plochu a lidé je často obdivují. Není nutné labutě ale krmit, je období hojnosti.

Labuť velká je jeden z našich největších ptáků s rozpětím křídel přes dvě stě třicet centimetrů a může mít i přes dvanáct kilogramů. Právě na jaře, podobně jako jiní ptáci, vyvádí mladé, většinou pět až sedm. „I když to někdy láká labutě si přiblížit k břehu krmením, není krmení ale vůbec nutné i vhodné,“ říká tachovský ornitolog Karel Machač s tím, že právě nyní mají labutě dost potravy. „Chodí se i z vody napást na louky, ale hlavně se živí vodními rostlinami,“ dále popisuje. „Když už by někdo labutím chtěl přilepšit, například ve městech, tak zcela nevhodné je sladké či slané pečivo,“ pokazuje ornitolog a dodává, že jediné od lidí vhodné přikrmování je suchým netučným pečivem. „I tak to ale není přirozená potrava.“