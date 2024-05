Mládě labutě sražené na silnici mezi Částkovem a Pernolcem uhynulo. Silničáři do míst, kde se labutě pohybují, umístili výstražné značky.

Sražené labutí mládě převzal do své péče Karel Bobál ze záchranné stanice. | Foto: Karel Bobál

Labutí mládě, které neznámý bezohledný řidič srazil v úterý 28. května na silnici mezi Pernolcem a Částkovem, kde ho těžce zraněné našla Lucie Kašová z Tachovska, uhynulo. Deníku to potvrdil Karel Bobál ze záchranné stanice živočichů ve Studánce na Tachovsku, který si včera pro mládě přijel a převzal ho do své péče.

Na základě upozornění z debaty, která se rozpoutala na sociálních sítích, pracovníci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje hned v dnešních ranních hodinách umístili do lokality, kde se labutě pohybují, výstražnou dopravní značku „Jiné nebezpečí“, kterou obratem doplnili podtabulkou „Labutě na silnici“. „Výstražnou značku tam naši zaměstnanci umístili hned ráno a dodatek jsme se snažili zajistit co nejrychleji, takové značení samozřejmě běžně k dispozici nemáme,“ řekl Deníku Vít Hrkal z SÚS PK.

“Hlavními příčinami úrazu zvířat jsou civilizační vlivy, auta, vysoké napětí, doprava celkově,“ popsal své zkušenosti již včera Deníku Karel Bobál. „Řidiči by měli zejména v tuto dobu, kdy zvířata vyvádějí svoje mláďata, být ohleduplnější a jezdit opatrněji,“ řekl dále.. „Značení je rozhodně fajn, ale to by museli silničáři postavit značky po celé republice. Vše je o lidech,“ dodal.