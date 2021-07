Nový způsob komunikace mezi obcí a jejími obyvateli zřídila koncem uplynulého týdne obec Konstantinovy Lázně.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Občané mohou nyní využívat službu nazvanou mobilní rozhlas. „Občané, kteří se do mobilního rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci Konstantinovy Lázně, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace,“ informuje obec na svých webových stránkách.