/FOTOGALERIE/ Je to už nějakých sedm set let, co na kamenných obrech stával strážní hrádek Šelmberk. Byl malý, s jednou, možná více dřevěnými budovami a obklopen příkopem, valem a zřejmě i palisádou. Ale hlavně je záhadný, dodnes si místo uchovává mnohá tajemství.

Ledové království vládne na mohutných balvanech, kde stával tajemný hrad | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Nedochovaly se totiž žádné zápisy, historická fakta, a tak si dnes jen můžeme představovat, jak asi hrádek vypadal. Také název hradu si nese známky tajů a nejasností. Šelmberk byl v 19. století nazývám totiž jako Starý zámek, také se mu říkalo Javorový hrad. Až August Sedláček ho označil chybně za Šelmberk, asi podle Schellenbergu, hradu, jehož zříceniny stojí o několik kilometrů dále v Německu. Dnes je zde stejnojmenná přírodní památka, maloplošné chráněné území v CHKO Český les. Obří žulové bloky byly vystaveny mrazovému zvětrávání, jsou podle toho zaoblené a takových skalních výchozů je v lokalitě celkem pět. Se zimou přichází každoročně krásná podívaná umocněná sněhovou pokrývkou a na barevné rampouchy. Stékající a mrznoucí voda si ze skal bere různé minerální látky a oxidy železa…