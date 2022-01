Pravidelnost je základ, říkají otužilci a krom neděle si někdy ledovou koupel dopřejí i vícekrát do týdne. „Posiluje to imunitu, léčí ortopedické problémy, odstraňuje různé bloky, hlavně i psychické,“ poukazuje Monika Krylová, která s otužováním začala tuto zimní sezónu, stejně jako Michal Kadlec, a jsou v klubu oproti ostatním nováčky. „Důležitá je přikrývka hlavy, jsou i speciální ponožky a rukavice z neoprenu. Nutné je mít ruce zdvižené a neponořovat nikdy celou hlavu,“ pokračuje s tím, že do ledové vody se nikdy neskáče, ale pozvolna ponořuje, a po ponoru je dobré si ještě vysvlečený na mrazu zacvičit. „A hlavně, minimálně několik následujících hodin nelézt do horké vody, to je tabu.“