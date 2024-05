„Když můj tatínek před časem onemocněl rakovinou, tak jen díky konopí se dokázal při té nemoci alespoň najíst. Jako kuřák užíval CBD květy ubalené v cigaretě, což mu pomáhalo od bolesti a zpříjemnilo mu to alespoň částečně dožití,“ vzpomíná na první zkušenosti s konopnými výrobky Radek Klika.

Za svým krámkem má nevelkou pěstírnu se stovkou rostlin, o kterou se pravidelně stará spolu s manželkou Hanou.

„Samotnou pěstírnu tam máme zhruba rok. Je to malá plocha, sotva pětačtyřicet čtverečních metrů, takže to ani nepodléhalo ohlašovací povinnosti, ale pro jistotu jsme to oznámili na městské policii, aby o nás věděla a nedošlo k nějakým zbytečným nedorozuměním, že tu pěstujeme trávu,“ přiznává Hana Kliková.

Rostliny v jejich pěstírně musejí splňovat přísné normy. Obsah látky THC v nich nesmí překročit zákonem dané jedno procento. Při vyšším obsahu už by nastal problém. Sami se raději specializují na konopí s přírodní látkou CBD, které po sklizni a usušení prodávají do velkoobchodu k dalšímu zpracování.

„Ta pěstírna nás živí, prodej konopných CBD výrobků je jen doplněk. Ale lidé už se sem naučili chodit. Je prokázané, že to pomáhá při tišení bolesti, léčbě depresí nebo psychických problémů. Příznivé účinky má konopí i při epileptických záchvatech, Alzheimerově chorobě i roztroušené skleróze,“ vypočítává Radek Klika.

Ale i jejich obchůdek postihl březnový zákaz prodeje výrobků s obsahem látky HHC, protože na jejich doprodání měli jen 14 dní, takže museli nechat ekologicky zlikvidovat 70 procent zásob za desetitisíce korun. Zákaz prodeje následoval poté, co výrobky obsahující HHC způsobily na několika místech republiky intoxikaci převážně dětským uživatelům.

„U nás si ale nic takového žádné děti ani mladiství koupit nemohli, na to si dáváme velký pozor, takže chceme vidět vždy občanku. Dítě bez rodičů u nás dostane maximálně levandulový pytlíček z naší zahrádky,“ usmívá se Hana a její manžel hned dodává: „Ovšem u automatů na bonbony žádný dohled a omezení neexistuje, v tom je ten problém. Ale hlavně si myslím, že derivát HHC byla jen cesta, jak obejít užití látky THC. Teď je to pro změnu zatím povolené HHC-P. Celé je to podle mě nesmysl. Správná cesta by byla zlegalizovat klasické konopí s přírodní látkou THC a CBD, aby všechny ty deriváty zmizely z trhu, protože ty nejsou tak probádané a mohou být i nebezpečné. Konopné výrobky by se měly prodávat v uzavřených klubech a prodejnách k tomu určených,“ zlobí se Radek s tím, že legalizací marihuany by se mohla snížit i kriminalita. „Protože dneska mladí lidé dělají všechno pro to, aby si tu trávu sehnali. A když se chtějí bavit, shání ji všude možně na ulici a to je špatně.“

Na své podnikání nemají mladí manželé zatím žádné negativní reakce. Naopak, místní i přátelé jim fandí a za krátkou dobu existence prodejny si rychle získávají i pravidelné zákazníky. V obchůdku mají na čestném místě vystavené i ocenění své práce. Diplom za 2. místo v celorepublikové soutěži v pěstování konopí, které získali hned za první první sklizeň v roce 2021.