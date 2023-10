Protest se dotýká i nemocnic v Plzeňském kraji, péče o pacienty by se ale dotknout neměl.

Nemocnice uzavírají s lékaři dohody o dobrovolné přesčasové práci na celý rok. Lékaři je vypovídají, protože podle nich mají zákonem povolené limity v prosinci už vyčerpané. K protestu se připojují i lékaři ve Fakultní nemocnici v Plzni. „K 30. 9. byly ve Fakultní nemocnici Plzeň podány dvě výpovědi z pracovního poměru a doručeno 88 odvolání souhlasu s prací přesčas. Vedení nemocnice situaci monitoruje, probíhají setkání vedení Fakultní nemocnice s vedením klinik a oddělení a probíhá diskuse nad novým systémem provozu od 1. 1. 2024,“ uvedla mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová s tím, že celkově lékařů ve FN Plzeň je zhruba tisícovka. Péče a výkonnost tak dle jejích slov není nijak omezená. „Vzhledem k probíhajícím jednáním ministra zdravotnictví a ministra práce a sociálních věcí se zástupci sekce Mladých lékařů České lékařské komory nebudeme předjímat situaci v této věci. Informace budeme schopni poskytnout později, až bude jasné, jaká situace po 1. prosinci nastane.

Fuj! Inspekce kvůli myším bobkům a nepořádku uzavřela občerstvení v Domažlicích

Podobně se k této situaci staví i v nemocnicích Plzeňského kraje. „Sledujeme situaci ohledně případné platnosti změn zákoníku práce i situaci mezi zaměstnanci. Zároveň už připravujeme aplikaci různých variant možných změn do organizace práce. Naším cílem je, aby změny neměly žádný vliv na rozsah poskytované péče, což se domníváme, že to tak nakonec i bude. Jednání stále probíhají. Co bude platit od ledna, není jasné. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom museli péči jakkoli omezovat,“ sdělil k situaci mluvčí NPK Jiří Kokoška.