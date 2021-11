"Vzhledem k současným opatřením se adventní koncert Lenky Filipové neuskuteční a přesouvá se na rok 2022. O novém náhradním termínu budeme informovat. Zakoupené vstupenky zůstávají platné," informovali organizátoři na webových stránkách města s tím, že už zakoupené vstupenky je také možné vrátit.

Podobný osud má vánoční koncert uskupení 4 tenoři, který byl na programu 1. prosince ve Stříbře v kulturním domě. Ani ten se letos kvůli aktuální epidemiologické situaci konat nebude. "Prosincové vystoupení čtyř tenorů bylo zrušeno, termín jsme po dohodě s pořádající agenturou přesunuli na 19. května příštího roku," řekl Deníku ředitel Městského kulturního střediska Stříbro David Blažek. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, vrácení zatím není možné.

Kulturní středisko ve Stříbře zrušilo také závěrečný ples tanečního kurzu. "Přesunuli jsme jej také na příští rok a uspořádáme ho co nejdříve to situace dovolí," dodal ředitel.

Otazníky visí nad dvěma tradičními vánočními koncerty v Tachově - Dechového orchestru mladých a Tachovského dětského sboru. "Jestli se koncerty uskuteční a případně v jaké podobě, budeme ještě projednávat tento týden na pedagogické radě," uvedla Deníku ředitelka Základní umělecké školy Tachov Jana Válová. Škola koncerty pořádá ve spolupráci s kulturním střediskem a spolky souvisejícími s oběma hudebními tělesy. "Pokud by situace byla taková, jako je teď, a bude možné kontrolovat návštěvníky zda jsou bezinfekční, mohly by se koncerty uskutečnit. Pokud by se ale pravidla zpřísnila, budeme uvažovat o zrušení koncertů," uvedla.

Tachovská ZUŠ také pořádá tradiční žákovský koncert, který se vždy koná v koncertním sále školy. Ten byl vždy přístupný i veřejnosti. "Tentokrát se ale uskuteční pouze pro žáky a učitele," dodala ředitelka.

Bohatý program mají na předvánoční měsíc připraven v Konstantinových Lázních. V pátek by měly herečky Veronika Žilková a Michaela Dolinová pobavit stand-up pořadem V roučce Evině, v sobotu zahrají v Panteonu Buty a z dalších plánovaných akcí připomeňme koncert uskupení 4TET Jiřího Korna v neděli 12. prosince. Zrušena zatím nebyla ani jedna z těchto akcí. "Pokud bude možné dál pořádat akce v současném režimu, rušit je nebudeme," řekl Deníku starosta obce Karel Týzl.