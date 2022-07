Zpevnění a vyspravení cesty mezi Brodem u Stříbra a osadou Výrov přivítali nejen domácí, ale i návštěvníci přírodního koupaliště, které skýtá právě Výrovský rybník.

Úpravu cesty ocení návštěvníci přírodního koupaliště. | Foto: Deník/Monika Šavlová

„Kvůli výmolům a prašnosti byla cesta pro všechny účastníky tamějšího provozu utrpením. Pokud se zde potkalo auto s pěšími, končili v letních parných měsících zasypáni prachem, i když se řidič snažil jet co nejpomaleji,“ zdůvodnila opravu cesty starostka Kladrub, kam obec i osada spádově patří, Hana Floriánová. „Není to sice úplně nejdokonalejší povrch, ale stále je to prostě polní cesta a tak je to třeba i brát,“ dodala.