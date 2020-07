Po události pátral také tachovský hledač František Soukup. „Asi před dvaceti roky jsem se seznámil s jedním hajným, který mi vyprávěl o místě, kam prý za války spadlo německé letadlo. Mělo za husté mlhy narazit do jednoho vrcholu v Sedmihoří u Horšovského Týna,“ vypráví, a protože v žádné literatuře se o tom prý nepíše, tak ho poprosil, aby mu to místo ukázal. Sebou měl i detektor kovů. „Detektor v tom místě opravdu zareagoval na kousky hliníkových plechů z letadla. Pod mechem jsme ještě našli obrácenou leštěnou kamennou desku z pomníčku, na které byly napsána čtyři jména, datum 5.12.1940 a hákový kříž. Tuto desku jsme očistili a postavili. Vydržela tam možná pět roků a pak ji někdo asi ukradl.“

Příběh hledání místa pokračoval ale dál za dalších deset let. „Asi před deseti roky se na mne obrátili dva badatelé, kteří se zajímají o spadlá letadla, abych je zavedl na místo, kde k pádu došlo. Protože už bych ho v lese nenašel, obrátil jsem se na dřívějšího průvodce, zda by mi mohl ještě jednou ukázat to místo spadlého letadla. Hajný se přestěhoval, ale domluvil mi s jeho nástupcem, že on mne tam zavede. Nový hajný mi to místo také ukázal, a navíc odhrnul jehličí, kde byl povalený spodek pomníčku, který jsem prvně neviděl,“ dále líčí příběh hledání pan František.

Dodává, že na pomníku je vytesán nápis v němčině, který by se dal přeložit jako „Abychom se tam probudili, zesnuli jsme zde“. „Nevím, zda by bylo dobré spodek pomníčku postavit, nebo ho nechat zase pod jehličím. Časem rozhodnutí snad uzraje. Jeden z badatelů zjistil, že piloti, kteří při havárii letadla zahynuli, jsou pohřbeni v Plzni na Ústředním hřbitově,“ dodává hledač.

Deník se na místo vypravil, a podle fotografií a zákresu do mapy pořízených před dvaceti lety, se část povaleného pomníku, připomínající pád letadla před osmdesáti lety, podařilo najít.