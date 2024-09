Závodníci budou házet oboustrannou sekerou na smrkový nebo topolový špalek, jehož průměr nesmí být menší než 50 centimetrů. V něm je vyznačeno 5 kruhových výsečí po pěti centimetrech, dle zásahu do té které se pak načítají závodníkům body. Zásahem nejblíže středu získává závodník maximálně 5 bodů. Házet se bude na šest terčů. Nejvyšší celkový nához může činit 180 bodů. V Boru si to mezi s sebou rozdá 36 závodníků ve 4 kategoriích. Každého tak čeká 36 hodů. Vítěz borského klání se stane mistrem České republiky pro letošní rok.

„Registrace závodníků je od 9 hodin, diváci se pak na skvělé výkony, které se běžně nevidí, mohou přijít podívat na 10 hodinu, kdy samotné závody vypuknou,“ vzkazuje za pořádající místní spolek Dřevoborci Josef Kortan.

Pořádající spolek Dřevoborci funguje téměř deset let. Jeho členové kdysi s obdivem hleděli na umění dřevorubců, kteří se zúčastnili exhibice v Bernaticích při dřevařských závodech. „Hrozně nás to nadchlo a řekli jsme si, že to by nás mohlo bavit. Tak jsme se do toho vrhli po hlavě. Ale abychom se mohli zapojit do celorepublikové soutěže, museli jsme v rámci pravidel organizovat závody i my. Letos nám byla přidělena organizace finálového závodu. “ uvedl dále Kortan. Spolek se nám neustále rozrůstá a díky počtu aktivních členů je tak největší závodnickou skupinou v republice.

Toto netradiční sportovní odvětví nemá v České republice dlouhého trvání, postupně se u nás začalo šířit až po roce 1999. „Vzniklo to v Severní Americe, kde kanadští dřevorubci pro práci používali oboustrannou sekeru a hodem s ní si krátili volné chvilky,“ objasnil Josef Kortan. Letos se mistrovství světa uskutečnilo ve Velké Británii, čeští borci se ho však nezúčastnili, neboť se jim nepodařilo sehnat dostatečné finanční prostředky. „Když se závody konaly v Německu, tak jsme tam samozřejmě jeli, ale pro cestu do Anglie se nám nepodařilo sehnat sponzory. Nicméně věřím, že v příštím roce, až se nebudou závody konat za mořem se kontinentální nebo světové soutěže zúčastníme, výkonnostně na svět už máme,“ shrnul Josef Kortan.

V České republice se letos uskutečnily závody v Rodné u Tábora, Kojaticích u Moravských Budějovic, Olešnici na Vysočině a Hradci Králové. Dřevoborci z Boru se všech závodů zúčastnili a v Rodné a Kojaticích v kategorii mužů a žen zvítězili.