Monika Šavlová dnes 05:29

Letos je to rovných 60 let, kdy se poprvé promítalo v Tachově pod širým nebem a 30 let, co se v letním biografu jako úplně poslední promítal americký film V moci posedlosti. Stálé letní kino fungovalo v okresním městě třicet let, obnoveno nakonec nikdy nebylo. V letošním roce se chystá na promítání na hradební věž.