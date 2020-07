Spokojení návštěvníci mohli vidět a slyšet deset kapel z celého Česka. Vesměs se jednalo o death metal, metalcore a podobné odnože tohoto žánru. "Byla to paráda, program neměl slabinu, kapely byly všechny skvělé," shodla se řada diváků.

Oproti předchozím dvěma ročníkům se festival uskutečnil o několik týdnů dříve než obvykle. Minulé ročníky byly totiž součástí tachovských městských slavností, organizátoři z tachovské kapely Neurotic Machinery termín posunuli. "Když byl festival součástí slavností, mohlo to návštěvnost ovlivnit, protože program slavností se odehrával na mnoha místech ve městě," uvedl za pořadatele Michal Šedivý. Tvrzení se v sobotu potvrdilo, třetí ročník zaznamenal zatím nejvyšší návštěvnost.

Kromě domácích Something Like a pořádajících Neurotic Machinery, vystoupila na festivalu například kapela InnerSphere s další tachovskou stopou - kytaristou a zpěvákem Miroslavem Litomerickým. Představili se mimo jiné také F.O.B., Elysium, Postcards From Arkham a další. Vrcholem večera pak byl koncert Hypnos, české kapely, která na scéně působí již 21 let a sbírá úspěchy nejen na tuzemské, ale i zahraniční scéně.