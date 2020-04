Ačkoliv přípravy na premiérách pro letošní rok sice neskončily, diváci je zřejmě neuvidí v původně plánovaných termínech.

ČERTI PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Například tachovští Komedyjanti se chtěli s letošní premiérou představit koncem května. "Zatím stále nevíme, zda se premiéra uskuteční v původním termínu, nebo jindy," řekl Deníku principál souboru Michal Laško, ale dodal, že pravděpodobnost je minimální. "Nemůžeme totiž společně zkoušet, což je pro divadelní představení podstatné. S divadelníky jsme ale v úzkém kontaktu přes digitální média, hru jsem jim rozepsal a rozeslal. Prý se texty poctivě učí," dodal s úsměvem.

Komedyjanti se letos chtěli představit čertovskou pohádkou určenou pro děti i dospělé. "Je to pohádka, kterou jsem já jako malý kluk s oblibou poslouchal na gramofonové desce. Je zábavná pro děti, ale i dospělí v ní najdou spoustu dodnes aktuálních a trefných narážek. Autorská práva jsme získali, takže teď už jen vše nacvičit a až skončí tahle situace, předstoupit před publikum," dodal Laško.

PELÍŠKY ZATÍM NEBUDOU

Divadelní soubor Divoch ze Stříbra se chtěl letos veřejnosti uvést představením podle slavného filmu Pelíšky. "Divadelní podoba se jmenuje Postýlky a premiéru jsme měli mít ve druhé polovině května. Zkoušíme to už rok," řekla Deníku vedoucí souboru Hana Chválová. "V termínu premiéra určitě nebude, zrušili jsme všechny zkoušky a také všechna představení, co jme měli nasmlouvaná. Kdy a jak se sejdeme, to se dá prozatím těžko odhadnout," uvedla dále s tím, že herci si mohou pouze procvičovat texty, ale bez společného zkoušení se představení nastudovat nedá.

V SOUTĚŽÍCH NEZABODUJÍ

Slibně nakročeno měly v letošním roce divadelní skupiny literárně dramatického oboru z Plané, pod vedením Michaely Pajerové. Ještě před vyhlášením vládních opatření stihl soubor Šílenství na dlani získat uznání od odborné poroty na oblastní přehlídce Plánský Tajtrlík. Další čtyři přehlídky mládežnických souborů, na nichž se měli představit, byly odloženy.

Zkouší se ale online. "Každopádně tím, že si i chybíme navzájem a je třeba nějaké zkoušky mít, tak již dvě online zkoušky proběhly, tedy videohovor přes messenger. Samozřejmě texty se musí opakovat, hlavně u mladších, kteří mají větší role. Zvládají to skvěle," ohodnotila Pajerová.

Zkoušky přes internet mají prozatím jednou za týden, či za čtrnáct dní. "U mladšího souboru je důležité i pozměnit nějaké scény, ale to bohužel budeme muset vymyslet, až v hodinách dramaťáku. Jinak jsme i probírali témata na příští rok, je alespoň prostor na přemýšlení. Diskutovali jsme také o tom, jak to s přehlídkami bude. Johancentrum, organizace, která má na starosti různé přehlídky, oznámilo, že se bude snažit všechny přehlídky uskutečnit i kdyby měly být v nějakém omezení. Plánují se nejspíš na květen, prozatím," dodala.