Vyplynulo to z průzkumu, kdy deset osobností různého profesního zaměření a z různých míst tachovského okresu oslovil Deník, aby se s čtenáři o svá nejoblíbenější místa v tachovském okrese podělili.

Nejčastěji ve svých výčtech, které mohli pojmout jako TOP 10, uvedli právě hrad Přimda, klášter Kladruby, hrad Gutštejn. "Procházka k Přimdě, výhled do okolí a nejstarší zřícenina kamenného hradu u nás stojí za to, pořád ji vidím zdálky, je to skvělý orientační bod," okomentoval svoji volbu hradu Přimda vedoucí odboru školství v Tachově, moderátor a muzikant Josef Kožnar.

Gutštejn zařadil na první místo Pavel Havránek z Plané. "Je to pro mě tajemné místo s krásnou přírodou."

Kladruby a kladrubský klášter zvolilo mezi svých deset nej hned několik oslovených osob. "Je tu spousta krásné přírody, zajímavých míst a navíc zde žiji," vysvětlila Monika Šavlová.

Nejen samostatné památky, ale také celá území se dostala do výběru. Několik lidí připomnělo Sedmihoří, které se rozkládá na rozhraní okresů Tachov a Domažlice. A velmi oblíbené je Konstantinolázeňsko. Nejen samotné lázeňské městečko, ale také okolí - Krasíkov, Hradišťský vrch, Bezdružice.

Objevila se ale i méně obvyklá a méně navštěvovaná místa, například osada Výrov, židovský hřbitov v Telicích a hrad Kopec u Prostiboře, Pístov, ranč v Ostrovcích, Mnišský les u rybníku Regent a řada dalších.

A taková místa označili Deníkem oslovení respondenti:

PAVEL VOLTR

Nejoblíbenějším místem kastelána tachovského zámku a jízdárny ve Světcích Pavla Voltra je osada Světce, pak rozhledna na vrchu Vysoká. Na třetím místě v pořadí svých deseti nej uvedl hrad Přimda. V jeho výčtu nechybí zámek Bor a loreta, pivovar Chodovar v Chodové Plané, lokalita Ostrůvek a rozhledna Havran, Stará Knížecí Huť, klášter Kladruby, Kosí potok a Bezdružicko s Konstantinolázeňskkem.

KAREL NEUBERGER

"Jako patriot a rodák musím dát na první místo královské horní město Stříbro s jeho památkami a hornickým skanzenem," odůvodnil svůj výběr Karel Neuberger z Hornicko-historického spolku Stříbro. Dále patří mezi jeho oblíbená místa zámek Bor, klášter Kladruby, jízdárna Světce, Konstantinolázeňsko a Bezdružicko a řada dalších.

JAROSLAV ŠAŠEK

Plánský farář Jaroslav Šašek zařadil na první místo Kachní osadu pod Strahovem na cestě ke Gutštejnu, kde ve 14 letech začínal tajně se skautováním. "Pak určitě musím zmínit internát a dříve SZTŠ ve Stříbře. Divoké roky až k maturitě, kdy například k tomu internátu přijížděli StB jednou s Volhou, jindy a Tatrou 603, aby mne přemlouvali ke spolupráci před přijímačkami na teologii. Také mi zde uřízl nožem bradu jeden opilý student, co ohrožoval vychovatelku," zavzpomínal farář.

A jeho další tipy - Stříbro, jezdecký klub Juvena, kde jezdil na koni, poznal spoustu přátel, ale nemohl závodit, protože nebyl v SSM. Dále Ústí a skautský tábor v roce 1971 se spoustou dobrodružství, kde jako první z oddílu získal Tři orlí pera.

"Fara Planá jako místo setkávání napříč společenskými skupinami - se všemi, kdo sem mohou přijít posledních 15 let," připomněl dále a připojil poutní kostel ve Svaté Anně. "Radostný most vztahů, kam přicházejí nejen vyhnaní rodáci, ale jsme tu i my, žijící zde."

K dalším favoritům na Tachovsku patří pro plánského faráře Záhoří a kaplička, kde se každoročně konají Chlebomáslové slavnosti. "A setkáváme se z celého kraje poutníci, rodáci a ekumenicky s evangelíky. Přidám ještě Michalovy Hory, magické místo setkávání i s nevěřícími a indiány, místo, které konečně opravujeme v programu záchrany architektonického dědictví. Planá náměstí - sloup Sv.Jana Nepomuckého - místo našich demonstrací za uchování demokracie, odkud někdy odcházíme na pivo a je nám o dost líp."

A na závěr zmínil Jaroslav Šašek hřbitovy na území plánské farnosti. "Zde si uvědomím, s kým jsem měl tu čest jít kus cesty života a ptám se, zda někdo bude vděčný za kousek cesty se mnou. Všechny nás pak svěřuji do nejlepších rukou Božích."

GALINA MARIANNA KORTANOVÁ

Kastelánka zámku v Boru Galina Marianna Kortanová našla pět nejoblíbenějších míst. "Samozřejmě zámek Bor, kde trávím většinu svého času a nejen toho pracovního. Pak hrady Gutštejn a Přimda, Výrov a Sedmihoří. A dále mám spousty krásných míst, kam chodím relaxovat a která jsou spíš taková tajná a velmi málo navštěvovaná, tak o nich psát nemohu," okomentovala.

PAVEL HAVRÁNEK

Skladník Pavel Havránek z Plané má nejraději hrad Gutštejn, které je pro něj tajemným místem s krásnou přírodou. Mezi jeho další oblíbená místa patří Michalovy Hory, Buchtál, Křínov, Čertova skála, Brod nad Tichou s Karolinou Dolinou a Ústím. Zmínil rovněž Ošelín, Pavlovice, Josefovu Huť, či Lazurový vrch.

KAREL LUKEŠ

Místostarosta Stříbra Karel Lukše zařazení mezi dotazované okomentoval takto: "Donutilo mě to přemýšlet a dívat se na místa z více pohledů."

Na první místo zařadil Stříbro. "Nemůže být nic jiného - památky, blízkost přírody, řeky, lesů. Prostě rodné město se vším všudy." Na druhém místě jsou u Lukeše Konstantinovy lázně s ideálními podmínkami pro cykloturistiku, okruhem pro rodiče s dětmi, přírodou, lázeňskou pohodou. Dále Polžice, Kokašice, Krasíkov, klášter Kladruby, Sedmihoří. "A pak Planá s cukrárnou U Kostela. Nebo Přimda. Vyjet si Přimdu na kole a pak sešup dolů, bazén, sjezdovka. Chodová Planá a pivovarské gastrocíle, Sycherák, Tachov jako ideální zastávka při cyklotoulkách."

MONIKA ŠAVLOVÁ

Spolupracovnice Tachovského deníku Monika Šavlová je z Kladrub, a tak na prvním místě nemohlo být nic jiného, než Kladruby a jejich blízké okolí. Dále má ráda Sedmihoří. "I na stejných místech tu pokaždé vidíte něco nového, čeho jste si minule nevšimli, nádherné mrazové sruby, úžasná příroda, zajímavé kamenné útvary. A Gutštejn. Ten hrad má svoje kouzlo v každou roční dobu, v každou denní i noční hodinu. Navíc máme nedaleko chatu, takže jsem tam jako dítě byla několikrát během léta. Kousek odtud je Šipín. Starodávný hřbitov, z čehož plyne spousta nezodpovězených otázek ohledně lidských osudů, krásný kostel, nádherná příroda." Ve výčtu uvedla ještě mimo jiné Vodní svět u Lesné, židovský hřbitov v Telicích a hrad Kopec u Prostiboře, soustava rybníků Ražka, či údolí Kosího potoka od Třebele po Křínovský mlýn.

JOSEF KOŽNAR

Vedoucí odboru školství a památkové péče Městského úřadu Tachov Josef Kožnar má na Tachovsku nejraději Přimdu. "Procházka k ní, výhled do okolí a nejstarší zřícenina kamenného hradu u nás a jedna ze dvou národních kulturních památek na území naší obce s rozšířenou působností stojí za to, pořád ji vidím zdálky, je to skvělý orientační bod," uvedl.

Na druhém místě jeho výběru je Sedmihoří a nejvyšší Racovský vrch, geologicky a geomorfologicky velmi zajímavé území, krásné i z výšky, srdeční záležitost. A dále: "Karolina dolina, Brod nad Tichou, hluboké údolí, Hamerský potok, klid, mír, dobré pivo, nádherná vyjížďka na kole. Pak horní tok Mže od státní hranice - prostě bez komentáře. A ještě bych připomněl Branku a Olšový rybník, klidnou hladinu a západ slunce."

HANA MERGLOVÁ

Místostarostka Černošína Hana Merglová má nejraději kromě svého městečka jeho dominanty, tedy hrad Volfštejn a Vlčí horu. "Je to mé doma, mé rodné místo. Vlčí hora s hradem Volfštejn je místem magickým, výhledy z Vlčí hory jsou nepopsatelné. Tam člověk nabírá energii. Mám pocit, že ač to místo znám od dětství, vždy mě uchvátí něčím jiným," vysvětlila svoji volbu.

Na úpatí Vlčí hory je Záhoří. "Dříve zaniklá vesnice, kam se nyní vrací život, kam nyní jezdím za vnoučkem a rodinou. Už nyní se těším na jarní rozkvetlé louky plné žlutých petrklíčů. Je to místo, kde zapomínáte na chmury, vnímáte jen klid a zpěv ptáků, z dálky projíždějící vlak."

Na dalších místech uvedla údolí Kosího potoka s naučnou stezkou, v květnu rozkvetlými vstavačovými loukami, Orlí hnízdem a výhledem do krajiny, možností opéct buřta na trempském ohništi. Dále Svojšín a jeho zámek, kavárna s milou obsluhou, oáza klidu u řeky. "Vždy se v duchu skláním před tím, jaký zde pan starosta odvedl kus práce, jak velká záchrana kulturní památky se podařila."

Hana Merglová zmínila také Konstantinovy Lázně a Hradišťský vrch. "Upravené lázeňské městečko, výborná káva a zákusek u Bocanů v Jitřence nebo super tatarák V Pohodě u Denisy, vždy do dokonalosti vymazlený celoroční kulturní program, kolečkové brusle na nohách a v létě koupání v lomu." K jejím favoritům také patří nedaleký Krasíkov a Ovčí vrch s pohled z vyhlídky Švamberka do údolí Hadovky, výborná zmrzlina ve Dvoře Krasíkov. Nebo hrad Gutštejn, také Staré Sedliště a Nové Sedliště. "To jsou návraty do místního vzorně udržovaného kostela rodinou Fojtíčkových, pohladit zábradlí, které tam vyráběl můj tatínek, v Novém Sedlišti zastavení na pivku v místní hospůdce, kde lidé udržují stále pospolitost a dobré sousedské vztahy a vazby a přitom třeba vidět hasičský trénink nebo závody."

Ve výběru nechybí hrad a městečko Přimda, či Ranč v Údolí v osadě Ostrovce, což označuje jako ráj pro milovníky koní, místo uprostřed přírody, které pohladí nejednu dětskou, ale i dospělou duši.

PETR TUHÁČEK

Ředitel Polikliniky Tachov Petr Tuháček rád jezdí na kole v okolí Tachova. Proto mezi svá oblíbená místa zařadil cyklotrasu Světce – přehrada – Svobodka, dále cyklotrasu Oldřichov (cesta k minerálce v Tachově) – Kočov – Brod nad Tichou. "Jako dlouholetý tenista, tenis hraji 50 let, musím přidat tenisový areál v Tachově s kurty, restaurací a celou společností sportovců, kteří se zde scházejí. Pak samozřejmě procházky podél řeky Mže z Tachova do Světců, náměstí v Tachově a kavárnu Pop Art."