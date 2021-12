Eroze snižuje produkční schopnost půdy, mění její vlastnosti a schopnost plnit její přirozené funkce, dochází tedy k degradaci půdy. To znamená, že z ní mizí organické hmoty a živiny, čímž se snižují výnosy a půda zpětně potřebuje zvýšené hnojení a chemizaci. Rozčleňovací pás mimo jiné také zabraňuje plošnému odtoku. "Za další plus celé akce považuji, že díky výsadbě stromů na takto širokém poli se zlepší i třeba podmínky ptáků pro lov malých hlodavců. V okolí stromů vznikne úzký travnatý pruh, který by měl zároveň stačit i jako dočasný úkryt pro další drobnou zvěř," zhodnotila celou akci starostka Kladrub Hana Floriánová.

"Celkové náklady se vyšplhaly na 180 tisíc korun, ze jmenovaného programu na ni město dostalo finanční podporu 100 tisíc korun," dodala.

Který vánoční strom tachovského okresu je nejhezčí? Hlasujte v anketě