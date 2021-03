Neobvykle, ale rozhodně velmi efektivně a užitečně využila čas uzavření školky a školy v době nouzového stavu Štěpánka Maryšková z Kladrub se svými dětmi.

Štěpánka Maryšková se svými dětmi uklízela některé části Kladrub. | Foto: Monika Šavlová a Archiv Štěpánky Maryškové

Netradiční řešení navrhla své rodině mladá maminka poté, co při procházkách v okolí městečka viděla v přírodě a podél turistických cest poházené velké množství odpadků. "Ekologie mne zajímá čím dál více. Děsí mne vyprodukované množství plastů, kterými se naše planeta plní. Současná doba tomu všemu ještě nahrává," rozpovídala se Maryšková. "Celá rodina chodíme často na dlouhé procházky a nepořádek v přírodě nelze nevidět. Nápad nepřišel ze dne na den. O věci jsem dlouho přemýšlela a když mi moje sestra, se kterou jsme o tom dlouho diskutovaly, vyprávěla, jak to zkusila ve Stříbře, měla jsem jasno, že do toho jdeme i u nás."